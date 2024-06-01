Токеномика Elon Trump (ET) Откройте для себя ключевую информацию о Elon Trump (ET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elon Trump (ET) Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. Официальный сайт: https://elontrumpcoin.xyz/ Whitepaper: https://elontrumpcoin.xyz/storage/2024/06/Whitepaper-ElonTrumpCoin-ET.pdf Купить ET сейчас!

Токеномика и анализ цен Elon Trump (ET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elon Trump (ET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,33K $ 40,33K $ 40,33K Общее предложение: $ 2,10T $ 2,10T $ 2,10T Оборотное предложение: $ 2,10T $ 2,10T $ 2,10T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,33K $ 40,33K $ 40,33K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Elon Trump (ET)

Токеномика Elon Trump (ET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elon Trump (ET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ET, изучите текущую цену ET!

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