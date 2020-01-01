Токеномика Eggy The Pet Egg (EGGY) Откройте для себя ключевую информацию о Eggy The Pet Egg (EGGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eggy The Pet Egg (EGGY) $Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga! Официальный сайт: https://eggycoin.xyz/ Купить EGGY сейчас!

Токеномика и анализ цен Eggy The Pet Egg (EGGY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eggy The Pet Egg (EGGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,36K $ 16,36K $ 16,36K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,36K $ 16,36K $ 16,36K Исторический максимум: $ 0,00316773 $ 0,00316773 $ 0,00316773 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Eggy The Pet Egg (EGGY)

Токеномика Eggy The Pet Egg (EGGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eggy The Pet Egg (EGGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGGY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGGY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGGY, изучите текущую цену EGGY!

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