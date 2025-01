Что такое EGGY (EGGY)

EGGY is not just a token, it is a symbol of development and growth together with the GRAFUN project. GRAFUN is a duck, and EGGY is her "child", which isat the egg stage. The EGGY token develops with the project, and each stage of it is a crack in the shell through which we can see hints of the future. But the full picture of what will come out of it will remain a mystery until the last moment.

Источник EGGY (EGGY) Официальный веб-сайт