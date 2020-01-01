Токеномика Eggplant Finance (EGGP)

Токеномика Eggplant Finance (EGGP)

Откройте для себя ключевую информацию о Eggplant Finance (EGGP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Eggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

Официальный сайт:
https://eggplant.fi

Токеномика и анализ цен Eggplant Finance (EGGP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eggplant Finance (EGGP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,56K
$ 2,56K$ 2,56K
Общее предложение:
$ 476,77K
$ 476,77K$ 476,77K
Оборотное предложение:
$ 435,41K
$ 435,41K$ 435,41K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,80K
$ 2,80K$ 2,80K
Исторический максимум:
$ 9,55
$ 9,55$ 9,55
Исторический минимум:
$ 0,0050326
$ 0,0050326$ 0,0050326
Текущая цена:
$ 0,00587945
$ 0,00587945$ 0,00587945

Токеномика Eggplant Finance (EGGP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eggplant Finance (EGGP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EGGP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EGGP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGGP, изучите текущую цену EGGP!

Прогноз цены EGGP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.