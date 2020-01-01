Токеномика Eggplant Finance (EGGP) Откройте для себя ключевую информацию о Eggplant Finance (EGGP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eggplant Finance (EGGP) Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Официальный сайт: https://eggplant.fi Купить EGGP сейчас!

Токеномика и анализ цен Eggplant Finance (EGGP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eggplant Finance (EGGP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,56K $ 2,56K $ 2,56K Общее предложение: $ 476,77K $ 476,77K $ 476,77K Оборотное предложение: $ 435,41K $ 435,41K $ 435,41K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,80K $ 2,80K $ 2,80K Исторический максимум: $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 Исторический минимум: $ 0,0050326 $ 0,0050326 $ 0,0050326 Текущая цена: $ 0,00587945 $ 0,00587945 $ 0,00587945 Узнайте больше о цене Eggplant Finance (EGGP)

Токеномика Eggplant Finance (EGGP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eggplant Finance (EGGP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGGP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGGP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGGP, изучите текущую цену EGGP!

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