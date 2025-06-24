Цена EGG ETH (EGG)
Текущая цена EGG ETH (EGG) сегодня составляет 0,00000296 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена EGG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка EGG ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены EGG ETH в течение дня составляет +6,13%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены EGG ETH на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены EGG ETH на USD составило $ -0,0000003203.
За последние 60 дней изменение цены EGG ETH на USD составило $ +0,0000007698.
За последние 90 дней изменение цены EGG ETH на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+6,13%
|30 дней
|$ -0,0000003203
|-10,82%
|60 дней
|$ +0,0000007698
|+26,01%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен EGG ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+6,13%
-11,84%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$EGG represents a unique blend of digital currency innovation and social responsibility, standing at the intersection of cryptocurrency and animal welfare. As a meme coin with a mission, $EGG offers investors and enthusiasts alike the opportunity to be part of a growing community that leverages the power of blockchain for a cause that extends beyond the digital world. By participating in the $EGG ecosystem, members not only engage in the dynamic and often humorous world of meme-based cryptocurrencies but also contribute to initiatives aimed at improving the lives of chickens. Through partnerships, awareness campaigns, and a portion of transaction fees dedicated to animal welfare projects, $EGG is pioneering a path where financial investment meets compassionate action. Whether you're drawn to the potential for growth in the meme coin market or motivated by the chance to make a difference, $EGG provides a platform where your crypto journey can contribute to positive change, making it an appealing choice for socially conscious investors seeking to blend their interest in cryptocurrency with their values.
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