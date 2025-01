Что такое EFLANCER (EFCR)

EFLANCER, symbolized as EFCR is a Utilities/Governance decentralized Community based Token which made on BNB Smart Chain, one of the Largest, Strong and Secured Blockchain for the uses as Payment token for it’s Projects; like Games, Staking, Yield Farming, NFT’s etc. Must Visit https://eflancer.com/tokenomics for detail's.

