Токеномика Eefs (EEFS) Откройте для себя ключевую информацию о Eefs (EEFS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eefs (EEFS) Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture. Официальный сайт: https://eefs.xyz Купить EEFS сейчас!

Токеномика и анализ цен Eefs (EEFS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eefs (EEFS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,74K $ 1,74K $ 1,74K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,90K $ 2,90K $ 2,90K Исторический максимум: $ 0,00273156 $ 0,00273156 $ 0,00273156 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Eefs (EEFS)

Токеномика Eefs (EEFS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eefs (EEFS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EEFS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EEFS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EEFS, изучите текущую цену EEFS!

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