Что такое EdgeSwap (EGS)

Developed by Edge Labs, EdgeSwap is an Ethereum-based layer 2 trading protocol that adopts the ZK Rollup technology. With the industry’s top-grade hardware acceleration solution and circuit optimization system, EdgeSwap provides the market with high-performance, cost-effective swapping and farming services. At the same time, it protects users’ assets and privacy through the highest level of security among layer 2 scaling solutions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник EdgeSwap (EGS) Официальный веб-сайт