Токеномика ECOx (ECOX) Откройте для себя ключевую информацию о ECOx (ECOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ECOx (ECOX) Eco is a cryptocurrency with independent monetary policy, designed to evolve and support a growing Economy. Eco’s design is informed by the following assumptions: Given better economic data and a more transparent incentive structure for governance, it is possible to govern and grow a currency that is digitally-native and more clearly aligned with its users’ best interests. Within the Eco Currency system, there are two tokens. $ECO is the currency itself — governed by its community, with the goal of building an independent currency for saving and spending. $ECOx is the secondary token meant to bootstrap governance and liquidity for the system. Официальный сайт: https://eco.com Whitepaper: https://eco.com/docs Купить ECOX сейчас!

Токеномика и анализ цен ECOx (ECOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ECOx (ECOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,66M $ 31,66M $ 31,66M Общее предложение: $ 998,37M $ 998,37M $ 998,37M Оборотное предложение: $ 495,05M $ 495,05M $ 495,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,86M $ 63,86M $ 63,86M Исторический максимум: $ 1,98 $ 1,98 $ 1,98 Исторический минимум: $ 0,01227854 $ 0,01227854 $ 0,01227854 Текущая цена: $ 0,063963 $ 0,063963 $ 0,063963 Узнайте больше о цене ECOx (ECOX)

Токеномика ECOx (ECOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ECOx (ECOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ECOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ECOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECOX, изучите текущую цену ECOX!

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