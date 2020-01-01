Токеномика ECOx (ECOX)

Токеномика ECOx (ECOX)

Откройте для себя ключевую информацию о ECOx (ECOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ECOx (ECOX)

Eco is a cryptocurrency with independent monetary policy, designed to evolve and support a growing Economy. Eco’s design is informed by the following assumptions: Given better economic data and a more transparent incentive structure for governance, it is possible to govern and grow a currency that is digitally-native and more clearly aligned with its users’ best interests. Within the Eco Currency system, there are two tokens. $ECO is the currency itself — governed by its community, with the goal of building an independent currency for saving and spending. $ECOx is the secondary token meant to bootstrap governance and liquidity for the system.

Официальный сайт:
https://eco.com
Whitepaper:
https://eco.com/docs

Токеномика и анализ цен ECOx (ECOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ECOx (ECOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 31,66M
$ 31,66M$ 31,66M
Общее предложение:
$ 998,37M
$ 998,37M$ 998,37M
Оборотное предложение:
$ 495,05M
$ 495,05M$ 495,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 63,86M
$ 63,86M$ 63,86M
Исторический максимум:
$ 1,98
$ 1,98$ 1,98
Исторический минимум:
$ 0,01227854
$ 0,01227854$ 0,01227854
Текущая цена:
$ 0,063963
$ 0,063963$ 0,063963

Токеномика ECOx (ECOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ECOx (ECOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ECOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ECOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECOX, изучите текущую цену ECOX!

Прогноз цены ECOX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.