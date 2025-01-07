Цена Ecoreal Estate (ECOREAL)
Текущая цена Ecoreal Estate (ECOREAL) сегодня составляет 0.181068 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ECOREAL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ecoreal Estate:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.86K USD
- Изменение цены Ecoreal Estate в течение дня составляет -0.25%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Ecoreal Estate на USD составило $ -0.000454816538477.
За последние 30 дней изменение цены Ecoreal Estate на USD составило $ +0.0239963626.
За последние 60 дней изменение цены Ecoreal Estate на USD составило $ +0.0218525899.
За последние 90 дней изменение цены Ecoreal Estate на USD составило $ +0.01980437540095156.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000454816538477
|-0.25%
|30 дней
|$ +0.0239963626
|+13.25%
|60 дней
|$ +0.0218525899
|+12.07%
|90 дней
|$ +0.01980437540095156
|+12.28%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ecoreal Estate: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.13%
-0.25%
-0.03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
As capital markets are becoming global, real estate markets are no exception despite the difficulties posed by overseas investments. No investor can overlook how the potential international investments hold out. This establishes the need for a new decentralized solution to capitalize this potential. Our Objective is to introduce cryptocurrencies into this overly regulated and slow market to facilitate investments and transactions on a global scale. We plan on achieving this through the utilization of the core principles of the blockchain, i.e fairness, accessibility, transparency and trust while applying them to the already existing and fully operational assets. - Fully licensed Rural Touristic Resorts in Spain, Portugal and Greece - A commercial building in one of the best locations of Germany. - Healthcare in South Asia. - More assets to join soon.
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