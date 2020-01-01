Токеномика Ecochain Finance (ECT) Откройте для себя ключевую информацию о Ecochain Finance (ECT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ecochain Finance (ECT) Ecochain Token is a decentralized deflationary token that aims to bring multiple aspects together to create stability in the ecosystem and economy. Ecochain Finance will bring prosperity to its holders. Ecochain Finance is committed to launching multiple projects in its community and ecosystem under the umbrella of Ecochain Finance, where fees and profits will be distributed amongst our holders over their lifetimes. Ecochain Finance will collect and analyze data and help environmental organizations work to reduce their negative impact of society on the ecosystem. We have multiple projects that will benefit our holders, including Dex exchange, NFT marketplace (Endangered Species, Flowers, Animals, and Plants), Staking, Ico launchpad, and Launch of sub-projects under the umbrella of Ecochain Finance to airdrop to our committed community members. Официальный сайт: https://ecochaintoken.finance/ Купить ECT сейчас!

Токеномика и анализ цен Ecochain Finance (ECT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ecochain Finance (ECT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,64K $ 129,64K $ 129,64K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ecochain Finance (ECT)

Токеномика Ecochain Finance (ECT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ecochain Finance (ECT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ECT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ECT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECT, изучите текущую цену ECT!

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