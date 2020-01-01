Токеномика Eat Trade Fart (ETF) Откройте для себя ключевую информацию о Eat Trade Fart (ETF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eat Trade Fart (ETF) The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Официальный сайт: http://www.eattradefart.com Купить ETF сейчас!

Токеномика и анализ цен Eat Trade Fart (ETF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eat Trade Fart (ETF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 196,63K $ 196,63K $ 196,63K Общее предложение: $ 998,94M $ 998,94M $ 998,94M Оборотное предложение: $ 998,94M $ 998,94M $ 998,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 196,63K $ 196,63K $ 196,63K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019714 $ 0,00019714 $ 0,00019714 Узнайте больше о цене Eat Trade Fart (ETF)

Токеномика Eat Trade Fart (ETF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eat Trade Fart (ETF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETF, изучите текущую цену ETF!

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