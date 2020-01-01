Токеномика Earn Network (EARN) Откройте для себя ключевую информацию о Earn Network (EARN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Earn Network (EARN) The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users. Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits. Официальный сайт: https://earn.network/ Whitepaper: https://whitepaper.earn.network/en/ Купить EARN сейчас!

Токеномика и анализ цен Earn Network (EARN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Earn Network (EARN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,99K $ 2,99K $ 2,99K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 599,49M $ 599,49M $ 599,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,79K $ 49,79K $ 49,79K Исторический максимум: $ 0,00500803 $ 0,00500803 $ 0,00500803 Исторический минимум: $ 0,00000465 $ 0,00000465 $ 0,00000465 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Earn Network (EARN)

Токеномика Earn Network (EARN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Earn Network (EARN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EARN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EARN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EARN, изучите текущую цену EARN!

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