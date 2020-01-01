Токеномика Earn Network (EARN)

Токеномика Earn Network (EARN)

Откройте для себя ключевую информацию о Earn Network (EARN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Earn Network (EARN)

The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users.

Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits.

Официальный сайт:
https://earn.network/
Whitepaper:
https://whitepaper.earn.network/en/

Токеномика и анализ цен Earn Network (EARN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Earn Network (EARN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,99K
$ 2,99K$ 2,99K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 599,49M
$ 599,49M$ 599,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,79K
$ 49,79K$ 49,79K
Исторический максимум:
$ 0,00500803
$ 0,00500803$ 0,00500803
Исторический минимум:
$ 0,00000465
$ 0,00000465$ 0,00000465
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Earn Network (EARN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Earn Network (EARN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EARN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EARN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EARN, изучите текущую цену EARN!

Прогноз цены EARN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.