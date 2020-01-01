Токеномика DWOG THE DOG (DWOG)

Токеномика DWOG THE DOG (DWOG)

Откройте для себя ключевую информацию о DWOG THE DOG (DWOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DWOG THE DOG (DWOG)

just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space

$DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto.

$DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers.

Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.

Официальный сайт:
https://dwogonsol.com/

Токеномика и анализ цен DWOG THE DOG (DWOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DWOG THE DOG (DWOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,14K
$ 7,14K$ 7,14K
Общее предложение:
$ 989,21M
$ 989,21M$ 989,21M
Оборотное предложение:
$ 989,21M
$ 989,21M$ 989,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,14K
$ 7,14K$ 7,14K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DWOG THE DOG (DWOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DWOG THE DOG (DWOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DWOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DWOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DWOG, изучите текущую цену DWOG!

Прогноз цены DWOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.