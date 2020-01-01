Токеномика DUKIE (DUKIE) Откройте для себя ключевую информацию о DUKIE (DUKIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DUKIE (DUKIE) DUKIE is the memecoin that’s redefining what it means to ‘leave your mark’ in the crypto space. We’re here to bring laughs, build a community, and flush away the competition with the kind of humor that only DUKIE can provide. From hilarious contests to wild, relatable stories, $DUKIE isn’t just a token, it’s a reminder that sometimes the craziest ideas are the ones that stick. Get ready to laugh, invest, and leave your mark with us! Официальный сайт: http://www.dukieonsol.com/ Купить DUKIE сейчас!

Токеномика и анализ цен DUKIE (DUKIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DUKIE (DUKIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,05K $ 5,05K $ 5,05K Общее предложение: $ 980,09M $ 980,09M $ 980,09M Оборотное предложение: $ 980,09M $ 980,09M $ 980,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,05K $ 5,05K $ 5,05K Исторический максимум: $ 0,00029339 $ 0,00029339 $ 0,00029339 Исторический минимум: $ 0,00000365 $ 0,00000365 $ 0,00000365 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DUKIE (DUKIE)

Токеномика DUKIE (DUKIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DUKIE (DUKIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUKIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUKIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUKIE, изучите текущую цену DUKIE!

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