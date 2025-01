Что такое DUKIE (DUKIE)

DUKIE is the memecoin that’s redefining what it means to ‘leave your mark’ in the crypto space. We’re here to bring laughs, build a community, and flush away the competition with the kind of humor that only DUKIE can provide. From hilarious contests to wild, relatable stories, $DUKIE isn’t just a token, it’s a reminder that sometimes the craziest ideas are the ones that stick. Get ready to laugh, invest, and leave your mark with us!

