Что такое DUDEGEN (DUDEGEN)

More than a meme coin. $DUDEGEN is a movement, it's a way of life. We aim to grow DUDEGEN to be the most popular meme coin on Farcaster. Why DUDEGEN is different? • No presales or team allocations • No honeypots or LP rugpulls • 100% supply to LP • LP securely locked by WAGMI smart contracts • Trusted token contracts by Open Zeppelin All of this guarantees a completely trustworthy and transparent memecoin.

Источник DUDEGEN (DUDEGEN) Официальный веб-сайт