Что такое DuckyDefi (DEGG)

Not just me and not just you, it's us. In DuckyDeFi, we believe in our motto "By Community, For Community. We want to be as transparent and as fair as possible. That's why we adopt a fair launch protocol: NO PRE-MINT, NO SEED, NO IFO, and NO PRESALE. What's even more, is that trading fees are lower than other decentralized exchanges too!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!