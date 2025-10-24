Что такое Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It's possible through the creation of a new NFT product "Margin NFT". Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

Источник Drops Ownership Power (DOP) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Drops Ownership Power (USD)

Сколько будет стоить Drops Ownership Power (DOP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Drops Ownership Power (DOP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Drops Ownership Power.

DOP на местную валюту

Токеномика Drops Ownership Power (DOP)

Понимание токеномики Drops Ownership Power (DOP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Drops Ownership Power (DOP) Сколько стоит Drops Ownership Power (DOP) на сегодня? Актуальная цена DOP в USD – 0,00447567 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOP в USD? $ 0,00447567 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Drops Ownership Power? Рыночная капитализация DOP составляет $ 60,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOP? Циркулирующее предложение DOP составляет 13,46M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOP? DOP достиг максимальной цены (ATH) в 4,75 USD . Какова была минимальная цена DOP за все время (ATL)? DOP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00102064 USD . Каков объем торгов DOP? Объем торгов за последние 24 часа для DOP составляет -- USD . Вырастет ли DOP в цене в этом году? DOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Drops Ownership Power (DOP)