Текущая цена Drops Ownership Power сегодня составляет 0,00447567 USD. Следите за обновлениями цены DOP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DOP

Информация о цене DOP

Официальный сайт DOP

Токеномика DOP

Прогноз цен DOP

Цена Drops Ownership Power (DOP)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOP в USD:

$0,00447567
$0,00447567
+0,60%1D
График цены Drops Ownership Power (DOP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:51:14 (UTC+8)

Информация о ценах Drops Ownership Power (DOP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00439708
$ 0,00439708
Мин 24Ч
$ 0,00448328
$ 0,00448328
Макс 24Ч

$ 0,00439708
$ 0,00439708

$ 0,00448328
$ 0,00448328

$ 4,75
$ 4,75

$ 0,00102064
$ 0,00102064

+0,44%

+0,66%

-5,21%

-5,21%

Текущая цена Drops Ownership Power (DOP) составляет $0,00447567. За последние 24 часа DOP торговался в диапазоне от $ 0,00439708 до $ 0,00448328, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOP за все время составляет $ 4,75, а минимальная – $ 0,00102064.

Что касается краткосрочной динамики, DOP изменился на +0,44% за последний час, на +0,66% за 24 часа и на -5,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Drops Ownership Power (DOP)

$ 60,23K
$ 60,23K

--
--

$ 67,14K
$ 67,14K

13,46M
13,46M

15 000 000,0
15 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Drops Ownership Power составляет $ 60,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOP составляет 13,46M, а общее предложение – 15000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,14K.

История цен Drops Ownership Power (DOP) в USD

За сегодня изменение цены Drops Ownership Power на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Drops Ownership Power на USD составило $ -0,0012863429.
За последние 60 дней изменение цены Drops Ownership Power на USD составило $ -0,0019453217.
За последние 90 дней изменение цены Drops Ownership Power на USD составило $ -0,006864822045759891.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,66%
30 дней$ -0,0012863429-28,74%
60 дней$ -0,0019453217-43,46%
90 дней$ -0,006864822045759891-60,53%

Что такое Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Drops Ownership Power (DOP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Drops Ownership Power (USD)

Сколько будет стоить Drops Ownership Power (DOP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Drops Ownership Power (DOP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Drops Ownership Power.

Проверьте прогноз цены Drops Ownership Power!

DOP на местную валюту

Токеномика Drops Ownership Power (DOP)

Понимание токеномики Drops Ownership Power (DOP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Drops Ownership Power (DOP)

Сколько стоит Drops Ownership Power (DOP) на сегодня?
Актуальная цена DOP в USD – 0,00447567 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOP в USD?
Текущая цена DOP в USD составляет $ 0,00447567. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Drops Ownership Power?
Рыночная капитализация DOP составляет $ 60,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOP?
Циркулирующее предложение DOP составляет 13,46M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOP?
DOP достиг максимальной цены (ATH) в 4,75 USD.
Какова была минимальная цена DOP за все время (ATL)?
DOP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00102064 USD.
Каков объем торгов DOP?
Объем торгов за последние 24 часа для DOP составляет -- USD.
Вырастет ли DOP в цене в этом году?
DOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOP для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Drops Ownership Power (DOP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.