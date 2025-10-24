Что такое DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token's scarcity and value.x

Сколько будет стоить DRINK (DRINK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DRINK (DRINK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DRINK.

Токеномика DRINK (DRINK)

Понимание токеномики DRINK (DRINK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DRINK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DRINK (DRINK) Сколько стоит DRINK (DRINK) на сегодня? Актуальная цена DRINK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DRINK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DRINK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DRINK? Рыночная капитализация DRINK составляет $ 5,02K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DRINK? Циркулирующее предложение DRINK составляет 190,08M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DRINK? DRINK достиг максимальной цены (ATH) в 0,02555875 USD . Какова была минимальная цена DRINK за все время (ATL)? DRINK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DRINK? Объем торгов за последние 24 часа для DRINK составляет -- USD . Вырастет ли DRINK в цене в этом году? DRINK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRINK для более подробного анализа.

