Токеномика DRIL (DRIL) Откройте для себя ключевую информацию о DRIL (DRIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DRIL (DRIL) Dril combines the community-driven dynamics of platforms like Reddit and 4chan with tokenized incentives. 4chan is known for the anonymity and privacy it offers its users, while Reddit runs on a karma-based approach that appreciates users who contribute value to its community. Dril takes the best of both into DeFi—building a platform that provides the privacy degens need and rewarding their contributions with crypto, based on a point-based reward system. Официальный сайт: https://dril.fun Whitepaper: https://dril.fun/vision Купить DRIL сейчас!

Токеномика и анализ цен DRIL (DRIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DRIL (DRIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,54K $ 14,54K $ 14,54K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,54K $ 14,54K $ 14,54K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DRIL (DRIL)

Токеномика DRIL (DRIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DRIL (DRIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRIL, изучите текущую цену DRIL!

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