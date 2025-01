Что такое DREYERX NETWORK (DRX)

We are the founding team behind DreyerX ($DRX), driving its vision, development, and growth. Our role includes overseeing the project's strategic direction, building its core blockchain technology, and ensuring a strong connection with the community and ecosystem partners, including exchanges and other stakeholders. Our goal is to establish DreyerX as a leading player in the blockchain space while fostering transparency and trust with all participants.

