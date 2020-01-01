Токеномика Drep (DREP)

Токеномика Drep (DREP)

Откройте для себя ключевую информацию о Drep (DREP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Drep (DREP)

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community.

DREP's vision:

  • Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization
  • Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering
  • Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency
  • Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Официальный сайт:
https://www.drep.org

Токеномика и анализ цен Drep (DREP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Drep (DREP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 148,10K
$ 148,10K$ 148,10K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 57,41M
$ 57,41M$ 57,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 257,98K
$ 257,98K$ 257,98K
Исторический максимум:
$ 3,98
$ 3,98$ 3,98
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0025798
$ 0,0025798$ 0,0025798

Токеномика Drep (DREP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Drep (DREP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DREP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DREP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DREP, изучите текущую цену DREP!

Прогноз цены DREP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.