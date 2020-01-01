Токеномика Drep (DREP) Откройте для себя ключевую информацию о Drep (DREP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Drep (DREP) Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization

Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering

Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency

Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition Официальный сайт: https://www.drep.org Купить DREP сейчас!

Токеномика и анализ цен Drep (DREP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Drep (DREP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 148,10K $ 148,10K $ 148,10K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 57,41M $ 57,41M $ 57,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 257,98K $ 257,98K $ 257,98K Исторический максимум: $ 3,98 $ 3,98 $ 3,98 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0025798 $ 0,0025798 $ 0,0025798 Узнайте больше о цене Drep (DREP)

Токеномика Drep (DREP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Drep (DREP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DREP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DREP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DREP, изучите текущую цену DREP!

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