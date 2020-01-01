Токеномика Dream machine ($DREAM) Откройте для себя ключевую информацию о Dream machine ($DREAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dream machine ($DREAM) Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it. Официальный сайт: https://dream-machine.xyz/ Купить $DREAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Dream machine ($DREAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dream machine ($DREAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,43K $ 11,43K $ 11,43K Общее предложение: $ 298,54M $ 298,54M $ 298,54M Оборотное предложение: $ 194,21M $ 194,21M $ 194,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,57K $ 17,57K $ 17,57K Исторический максимум: $ 0,00554032 $ 0,00554032 $ 0,00554032 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dream machine ($DREAM)

Токеномика Dream machine ($DREAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dream machine ($DREAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $DREAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $DREAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DREAM, изучите текущую цену $DREAM!

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