Токеномика Dragon Sun (DRGN) Откройте для себя ключевую информацию о Dragon Sun (DRGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dragon Sun (DRGN) Dragon Sun ($DRGN) is a Tron-based memecoin that draws on the powerful symbolism of a dragon to represent the fusion of eastern and western political ideologies within the Tron ecosystem. The project aims to create a unique and engaging community by leveraging this cultural and political narrative, offering a fresh and intriguing theme for crypto enthusiasts. As the newest fire-breather in the Tron ecosystem, Dragon Sun is all about bringing people together through a shared interest in mythology and crypto. Официальный сайт: https://dragonsun.xyz Купить DRGN сейчас!

Токеномика и анализ цен Dragon Sun (DRGN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dragon Sun (DRGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,58K $ 112,58K $ 112,58K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112,58K $ 112,58K $ 112,58K Исторический максимум: $ 0,070449 $ 0,070449 $ 0,070449 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011258 $ 0,00011258 $ 0,00011258 Узнайте больше о цене Dragon Sun (DRGN)

Токеномика Dragon Sun (DRGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dragon Sun (DRGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRGN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRGN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRGN, изучите текущую цену DRGN!

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