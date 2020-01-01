Токеномика Dragon Soul Token (DST) Откройте для себя ключевую информацию о Dragon Soul Token (DST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dragon Soul Token (DST) What is the project about? League of Kingdoms is the first Web3 MMORTS, launched in '20. We have since then been operating the game. What makes your project unique? Our project is unique in that it is one of the few operating Web3 game projects out there. We are the only a16z crypto portfolio in South Korea, and also the only game project in Korea to ICO via Binance Launchpad. History of your project. Founded in '20. Token launched in '22 via Binance Launchpad. What’s next for your project? We are launching a new game around EOY, using the same $LOKA token and the Drago NFTs. What can your token be used for? $DST is a utility token, used for breeding our Drago NFTs. Официальный сайт: https://leagueofkingdoms.com/ Whitepaper: https://whitepaper.leagueofkingdoms.com/ Купить DST сейчас!

Токеномика и анализ цен Dragon Soul Token (DST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dragon Soul Token (DST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,89K $ 24,89K $ 24,89K Общее предложение: $ 29,43M $ 29,43M $ 29,43M Оборотное предложение: $ 29,43M $ 29,43M $ 29,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,89K $ 24,89K $ 24,89K Исторический максимум: $ 0,0480979 $ 0,0480979 $ 0,0480979 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00084597 $ 0,00084597 $ 0,00084597 Узнайте больше о цене Dragon Soul Token (DST)

Токеномика Dragon Soul Token (DST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dragon Soul Token (DST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DST, изучите текущую цену DST!

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