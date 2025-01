Что такое Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)

Draggy, a memecoin inspired by Matt Furie's fantasy book "The Night Rider," features a courageous character named Draggy. Draggy ventures through a fantastical world teeming with magical creatures, encountering friendly companions like a frog, a rat, and a bat. Together, this unlikely fellowship bravely confronts the mysteries of this mystical land.

Источник Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Официальный веб-сайт