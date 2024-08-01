Токеномика Dox Squad (DOX) Откройте для себя ключевую информацию о Dox Squad (DOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dox Squad (DOX) The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply. Официальный сайт: https://doxsquad.meme/ Whitepaper: https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf Купить DOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Dox Squad (DOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dox Squad (DOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,20K $ 5,20K $ 5,20K Общее предложение: $ 893,09M $ 893,09M $ 893,09M Оборотное предложение: $ 893,09M $ 893,09M $ 893,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,20K $ 5,20K $ 5,20K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dox Squad (DOX)

Токеномика Dox Squad (DOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dox Squad (DOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOX, изучите текущую цену DOX!

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