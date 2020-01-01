Токеномика Dot Dot Finance (DDD) Откройте для себя ключевую информацию о Dot Dot Finance (DDD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dot Dot Finance (DDD) A yield aggregator for Ellipsis Finance on BNB Smart Chain. Официальный сайт: https://dotdot.finance/ Купить DDD сейчас!

Токеномика и анализ цен Dot Dot Finance (DDD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dot Dot Finance (DDD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,39B $ 1,39B $ 1,39B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,80K $ 69,80K $ 69,80K Исторический максимум: $ 0,04782957 $ 0,04782957 $ 0,04782957 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00005004 $ 0,00005004 $ 0,00005004 Узнайте больше о цене Dot Dot Finance (DDD)

Токеномика Dot Dot Finance (DDD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dot Dot Finance (DDD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DDD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DDD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DDD, изучите текущую цену DDD!

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