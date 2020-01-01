Токеномика Dot Dot Finance (DDD)

Токеномика Dot Dot Finance (DDD)

Откройте для себя ключевую информацию о Dot Dot Finance (DDD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Dot Dot Finance (DDD)

A yield aggregator for Ellipsis Finance on BNB Smart Chain.

Официальный сайт:
https://dotdot.finance/

Токеномика и анализ цен Dot Dot Finance (DDD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dot Dot Finance (DDD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,39B
$ 1,39B$ 1,39B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,80K
$ 69,80K$ 69,80K
Исторический максимум:
$ 0,04782957
$ 0,04782957$ 0,04782957
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00005004
$ 0,00005004$ 0,00005004

Токеномика Dot Dot Finance (DDD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dot Dot Finance (DDD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DDD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DDD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DDD, изучите текущую цену DDD!

Прогноз цены DDD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.