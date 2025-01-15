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Цена Dorado Finance ($DORAB)

USD

График цены Dorado Finance ($DORAB) в реальном времени

$0.205073
$0.205073$0.205073
+0.10%(1D)

Цена Dorado Finance ($DORAB) сегодня

Текущая цена Dorado Finance ($DORAB) сегодня составляет 0.205073 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена $DORAB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dorado Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.56K USD
- Изменение цены Dorado Finance в течение дня составляет +0.19%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене $DORAB к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах $DORAB.

Ценовые показатели Dorado Finance ($DORAB) - USD

За сегодня изменение цены Dorado Finance на USD составило $ +0.00039415.
За последние 30 дней изменение цены Dorado Finance на USD составило $ +0.0031765397.
За последние 60 дней изменение цены Dorado Finance на USD составило $ +0.2253510488.
За последние 90 дней изменение цены Dorado Finance на USD составило $ +0.13627910768036477.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00039415+0.19%
30 дней$ +0.0031765397+1.55%
60 дней$ +0.2253510488+109.89%
90 дней$ +0.13627910768036477+198.10%

Анализ цен Dorado Finance ($DORAB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Dorado Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.203092
$ 0.203092$ 0.203092

$ 0.206759
$ 0.206759$ 0.206759

$ 0.233442
$ 0.233442$ 0.233442

-0.12%

+0.19%

-3.43%

Рыночная информация Dorado Finance ($DORAB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.56K
$ 2.56K$ 2.56K

0.00
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Что такое Dorado Finance ($DORAB)

Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem.

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Источник Dorado Finance ($DORAB)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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$DORAB на местную валюту

1 $DORAB к AUD
A$0.33016753
1 $DORAB к GBP
0.16610913
1 $DORAB к EUR
0.19892081
1 $DORAB к USD
$0.205073
1 $DORAB к MYR
RM0.92077777
1 $DORAB к TRY
7.27599004
1 $DORAB к JPY
¥32.15134494
1 $DORAB к RUB
21.0609971
1 $DORAB к INR
17.7183072
1 $DORAB к IDR
Rp3,361.85192112
1 $DORAB к PHP
12.01522707
1 $DORAB к EGP
￡E.10.34388212
1 $DORAB к BRL
R$1.2509453
1 $DORAB к CAD
C$0.29325439
1 $DORAB к BDT
24.80563008
1 $DORAB к NGN
318.9295296
1 $DORAB к UAH
8.62947184
1 $DORAB к VES
Bs10.868869
1 $DORAB к PKR
Rs57.13743926
1 $DORAB к KZT
108.27444254
1 $DORAB к THB
฿7.11193164
1 $DORAB к TWD
NT$6.76330754
1 $DORAB к CHF
Fr0.18661643
1 $DORAB к HKD
HK$1.59546794
1 $DORAB к MAD
.د.م2.05278073