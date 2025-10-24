Что такое Doogle on Bonk (DOOGLE)

Doogle - Matt Furie's first ever dog character The ultimate comeback story! On a mission to prove himself worthy as the top dog meme in the Bonk ecosystem one bark at a time! Woof! Designed as the ultimate DOGE killer! In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting into silly situations. At first, Doogle didn't quite catch on in the meme world. People were used to the familiar faces of Pepe and other popular memes, and Doogle seemed to get lost in the sea of internet content. But Matt Furie was determined to give Doogle a chance to shine.

Прогноз цены Doogle on Bonk (USD)

Сколько будет стоить Doogle on Bonk (DOOGLE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Doogle on Bonk (DOOGLE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Doogle on Bonk.

DOOGLE на местную валюту

Токеномика Doogle on Bonk (DOOGLE)

Понимание токеномики Doogle on Bonk (DOOGLE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOOGLE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Doogle on Bonk (DOOGLE) Сколько стоит Doogle on Bonk (DOOGLE) на сегодня? Актуальная цена DOOGLE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOOGLE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOOGLE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Doogle on Bonk? Рыночная капитализация DOOGLE составляет $ 4,83K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOOGLE? Циркулирующее предложение DOOGLE составляет 999,52M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOOGLE? DOOGLE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена DOOGLE за все время (ATL)? DOOGLE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DOOGLE? Объем торгов за последние 24 часа для DOOGLE составляет -- USD . Вырастет ли DOOGLE в цене в этом году? DOOGLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOOGLE для более подробного анализа.

