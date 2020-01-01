Токеномика DON DON DONKI (DONKI) Откройте для себя ключевую информацию о DON DON DONKI (DONKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DON DON DONKI (DONKI) Don Don $Donki is a vibrant meme token, paying homage to the iconic brand, now metamorphosed into a digital token residing on the Solana blockchain. Adored by penguins across the globe, it serves as a beacon of fun and camaraderie within the decentralized realm, inviting users to participate in its quirky journey while exploring the vast potential of blockchain technology. Официальный сайт: https://dondondonki.vip/ Whitepaper: https://dondondonki.vip/ Купить DONKI сейчас!

Токеномика и анализ цен DON DON DONKI (DONKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DON DON DONKI (DONKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,41K $ 5,41K $ 5,41K Исторический максимум: $ 0,00747453 $ 0,00747453 $ 0,00747453 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00005414 $ 0,00005414 $ 0,00005414 Узнайте больше о цене DON DON DONKI (DONKI)

Токеномика DON DON DONKI (DONKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DON DON DONKI (DONKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DONKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DONKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DONKI, изучите текущую цену DONKI!

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