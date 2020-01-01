Токеномика DOKI (DOKI) Откройте для себя ключевую информацию о DOKI (DOKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOKI (DOKI) In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter. Официальный сайт: https://dokicoin.io/ Купить DOKI сейчас!

Токеномика и анализ цен DOKI (DOKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOKI (DOKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,77K $ 5,77K $ 5,77K Общее предложение: $ 170,00M $ 170,00M $ 170,00M Оборотное предложение: $ 152,01M $ 152,01M $ 152,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,45K $ 6,45K $ 6,45K Исторический максимум: $ 0,01352228 $ 0,01352228 $ 0,01352228 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DOKI (DOKI)

Токеномика DOKI (DOKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOKI (DOKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOKI, изучите текущую цену DOKI!

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