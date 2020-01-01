Токеномика Dogs of Elon (DOE)

Токеномика Dogs of Elon (DOE)

Откройте для себя ключевую информацию о Dogs of Elon (DOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dogs of Elon (DOE)

The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets...

DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.

Официальный сайт:
https://dogsofelon.io/

Токеномика и анализ цен Dogs of Elon (DOE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dogs of Elon (DOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,64K
$ 52,64K$ 52,64K
Общее предложение:
$ 350,18M
$ 350,18M$ 350,18M
Оборотное предложение:
$ 350,18M
$ 350,18M$ 350,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,64K
$ 52,64K$ 52,64K
Исторический максимум:
$ 0,01712076
$ 0,01712076$ 0,01712076
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00015003
$ 0,00015003$ 0,00015003

Токеномика Dogs of Elon (DOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dogs of Elon (DOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOE, изучите текущую цену DOE!

Прогноз цены DOE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.