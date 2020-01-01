Токеномика Dogs of Elon (DOE) Откройте для себя ключевую информацию о Dogs of Elon (DOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dogs of Elon (DOE) The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. Официальный сайт: https://dogsofelon.io/ Купить DOE сейчас!

Токеномика и анализ цен Dogs of Elon (DOE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dogs of Elon (DOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,64K $ 52,64K $ 52,64K Общее предложение: $ 350,18M $ 350,18M $ 350,18M Оборотное предложение: $ 350,18M $ 350,18M $ 350,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,64K $ 52,64K $ 52,64K Исторический максимум: $ 0,01712076 $ 0,01712076 $ 0,01712076 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015003 $ 0,00015003 $ 0,00015003 Узнайте больше о цене Dogs of Elon (DOE)

Токеномика Dogs of Elon (DOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dogs of Elon (DOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOE, изучите текущую цену DOE!

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