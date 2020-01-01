Токеномика DOGMOM (DOGMOM) Откройте для себя ключевую информацию о DOGMOM (DOGMOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGMOM (DOGMOM) DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact. Официальный сайт: https://dogmomsolana.com Купить DOGMOM сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGMOM (DOGMOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGMOM (DOGMOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,78K $ 4,78K $ 4,78K Общее предложение: $ 908,85M $ 908,85M $ 908,85M Оборотное предложение: $ 908,85M $ 908,85M $ 908,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,78K $ 4,78K $ 4,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DOGMOM (DOGMOM)

Токеномика DOGMOM (DOGMOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGMOM (DOGMOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGMOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGMOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGMOM, изучите текущую цену DOGMOM!

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