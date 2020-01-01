Токеномика Doge2 (CAESAR)

Токеномика Doge2 (CAESAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Doge2 (CAESAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Doge2 (CAESAR)

WHAT IS DOGE2?

Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space.

ABOUT DOGE2

$CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent.

Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.

Официальный сайт:
https://doge2onsol.xyz/

Токеномика и анализ цен Doge2 (CAESAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doge2 (CAESAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,18K
$ 5,18K$ 5,18K
Общее предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
Оборотное предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,18K
$ 5,18K$ 5,18K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Doge2 (CAESAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Doge2 (CAESAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAESAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAESAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAESAR, изучите текущую цену CAESAR!

Прогноз цены CAESAR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.