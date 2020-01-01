Токеномика Doge Mascot Shibu (SHIBU) Откройте для себя ключевую информацию о Doge Mascot Shibu (SHIBU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doge Mascot Shibu (SHIBU) This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Официальный сайт: https://shibuonsol.net/ Купить SHIBU сейчас!

Токеномика и анализ цен Doge Mascot Shibu (SHIBU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doge Mascot Shibu (SHIBU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 151,73K $ 151,73K $ 151,73K Общее предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Оборотное предложение: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 151,73K $ 151,73K $ 151,73K Исторический максимум: $ 0,01318311 $ 0,01318311 $ 0,01318311 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015176 $ 0,00015176 $ 0,00015176 Узнайте больше о цене Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Токеномика Doge Mascot Shibu (SHIBU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doge Mascot Shibu (SHIBU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBU, изучите текущую цену SHIBU!

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