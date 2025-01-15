Цена DOGE LEGION (DOGE LEGIO)
Текущая цена DOGE LEGION (DOGE LEGIO) сегодня составляет 0.00724645 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DOGE LEGIO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DOGE LEGION:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 436.54 USD
- Изменение цены DOGE LEGION в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены DOGE LEGION на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DOGE LEGION на USD составило $ +0.0000996908.
За последние 60 дней изменение цены DOGE LEGION на USD составило $ +0.0006622820.
За последние 90 дней изменение цены DOGE LEGION на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ +0.0000996908
|+1.38%
|60 дней
|$ +0.0006622820
|+9.14%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DOGE LEGION: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-5.79%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Doge Legion is not just a digital currency; it’s the gathering point where all Doge communities come together in one voice. Our vision is to unite all meme communities around the iconic Dogecoin, creating an interactive and exclusive platform for Doge Legion members and investors in derivative memes. Our goal is to provide a unique experience where Dogecoin and meme enthusiasts can connect, interact, and be rewarded in innovative ways.
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|1 DOGE LEGIO к AUD
A$0.0116667845
|1 DOGE LEGIO к GBP
￡0.005942089
|1 DOGE LEGIO к EUR
€0.0070290565
|1 DOGE LEGIO к USD
$0.00724645
|1 DOGE LEGIO к MYR
RM0.032609025
|1 DOGE LEGIO к TRY
₺0.2570315815
|1 DOGE LEGIO к JPY
¥1.1454463515
|1 DOGE LEGIO к RUB
₽0.749138001
|1 DOGE LEGIO к INR
₹0.6273251765
|1 DOGE LEGIO к IDR
Rp118.794243288
|1 DOGE LEGIO к PHP
₱0.425511544
|1 DOGE LEGIO к EGP
￡E.0.3655834025
|1 DOGE LEGIO к BRL
R$0.043913487
|1 DOGE LEGIO к CAD
C$0.0103624235
|1 DOGE LEGIO к BDT
৳0.8813857135
|1 DOGE LEGIO к NGN
₦11.2522150955
|1 DOGE LEGIO к UAH
₴0.3065972995
|1 DOGE LEGIO к VES
Bs0.38406185
|1 DOGE LEGIO к PKR
Rs2.019585615
|1 DOGE LEGIO к KZT
₸3.846270731
|1 DOGE LEGIO к THB
฿0.251451815
|1 DOGE LEGIO к TWD
NT$0.2390603855
|1 DOGE LEGIO к CHF
Fr0.0065942695
|1 DOGE LEGIO к HKD
HK$0.056377381
|1 DOGE LEGIO к MAD
.د.م0.0729717515