Цена dog with egg on head (EGG)
Текущая цена dog with egg on head (EGG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10,57K USD. Цена EGG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка dog with egg on head:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены dog with egg on head в течение дня составляет -2,09%
- Оборотное предложение составляет 998,60M USD
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За сегодня изменение цены dog with egg on head на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены dog with egg on head на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены dog with egg on head на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены dog with egg on head на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2,09%
|30 дней
|$ 0
|-0,01%
|60 дней
|$ 0
|+2,36%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен dog with egg on head: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,21%
-2,09%
-2,00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon.
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