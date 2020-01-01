Токеномика dog with apple in mouth (APPLE) Откройте для себя ключевую информацию о dog with apple in mouth (APPLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dog with apple in mouth (APPLE) The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog! Официальный сайт: https://www.appledog.ai/ Купить APPLE сейчас!

Токеномика и анализ цен dog with apple in mouth (APPLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dog with apple in mouth (APPLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 440,01K $ 440,01K $ 440,01K Общее предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Оборотное предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 440,01K $ 440,01K $ 440,01K Исторический максимум: $ 0,071752 $ 0,071752 $ 0,071752 Исторический минимум: $ 0,0001931 $ 0,0001931 $ 0,0001931 Текущая цена: $ 0,00043724 $ 0,00043724 $ 0,00043724 Узнайте больше о цене dog with apple in mouth (APPLE)

Токеномика dog with apple in mouth (APPLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dog with apple in mouth (APPLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APPLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APPLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APPLE, изучите текущую цену APPLE!

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