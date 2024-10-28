Токеномика Dog Emoji On Solana (🐕)

Токеномика Dog Emoji On Solana (🐕)

Откройте для себя ключевую информацию о Dog Emoji On Solana (🐕), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dog Emoji On Solana (🐕)

Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

Официальный сайт:
https://dogemojicoin.com/

Токеномика и анализ цен Dog Emoji On Solana (🐕)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dog Emoji On Solana (🐕), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 333,66K
$ 333,66K$ 333,66K
Общее предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
Оборотное предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 333,66K
$ 333,66K$ 333,66K
Исторический максимум:
$ 0,01392429
$ 0,01392429$ 0,01392429
Исторический минимум:
$ 0,00019082
$ 0,00019082$ 0,00019082
Текущая цена:
$ 0,00033484
$ 0,00033484$ 0,00033484

Токеномика Dog Emoji On Solana (🐕): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dog Emoji On Solana (🐕) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 🐕, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 🐕.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 🐕, изучите текущую цену 🐕!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.