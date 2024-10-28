Токеномика Dog Emoji On Solana (🐕) Откройте для себя ключевую информацию о Dog Emoji On Solana (🐕), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dog Emoji On Solana (🐕) Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media. Официальный сайт: https://dogemojicoin.com/ Купить 🐕 сейчас!

Токеномика и анализ цен Dog Emoji On Solana (🐕) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dog Emoji On Solana (🐕), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 333,66K $ 333,66K $ 333,66K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 333,66K $ 333,66K $ 333,66K Исторический максимум: $ 0,01392429 $ 0,01392429 $ 0,01392429 Исторический минимум: $ 0,00019082 $ 0,00019082 $ 0,00019082 Текущая цена: $ 0,00033484 $ 0,00033484 $ 0,00033484 Узнайте больше о цене Dog Emoji On Solana (🐕)

Токеномика Dog Emoji On Solana (🐕): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dog Emoji On Solana (🐕) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 🐕, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 🐕. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 🐕, изучите текущую цену 🐕!

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