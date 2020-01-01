Токеномика Doctor Lui (LUI) Откройте для себя ключевую информацию о Doctor Lui (LUI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doctor Lui (LUI) The Doctor Has Arrived on Sui! Heres the prescription for crypto: $Lui Bringing a healthy dose of fun and profit to the Sui network! $LUI is the doctor of the Sui ecosystem and the go-to meme token for those seeking innovation with a health-themed twist. $SUI + Health + Meme = $LUI. If you’re ready to dive into a unique and promising project with early-stage potential, $LUI is the healer your portfolio needs and the symbol of vitality in the Sui blockchain! Официальный сайт: https://www.suidrlui.xyz/ Купить LUI сейчас!

Токеномика и анализ цен Doctor Lui (LUI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doctor Lui (LUI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,80K $ 11,80K $ 11,80K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,80K $ 11,80K $ 11,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Doctor Lui (LUI)

Токеномика Doctor Lui (LUI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doctor Lui (LUI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUI, изучите текущую цену LUI!

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