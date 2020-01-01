Токеномика DIOM (DIOM)

Токеномика DIOM (DIOM)

Откройте для себя ключевую информацию о DIOM (DIOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DIOM (DIOM)

We envision a future where individuals reclaim ownership and full control of their data and digital identity. Guided by this vision, DIOM is building an ecosystem designed to empower users to establish self-sovereign identities while facilitating seamless access to decentralized technologies.

Dive deep into how $DIOM bridges Web5's vision of self-sovereign identity with Ethereum's programmability. Learn about the Web5 Identity Matrix and how we're reshaping decentralized identity.

Официальный сайт:
https://diom.digital/

Токеномика и анализ цен DIOM (DIOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIOM (DIOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,25K
$ 7,25K$ 7,25K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,25K
$ 7,25K$ 7,25K
Исторический максимум:
$ 0,00782948
$ 0,00782948$ 0,00782948
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DIOM (DIOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DIOM (DIOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DIOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DIOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIOM, изучите текущую цену DIOM!

Прогноз цены DIOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.