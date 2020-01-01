Токеномика DIOM (DIOM) Откройте для себя ключевую информацию о DIOM (DIOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DIOM (DIOM) We envision a future where individuals reclaim ownership and full control of their data and digital identity. Guided by this vision, DIOM is building an ecosystem designed to empower users to establish self-sovereign identities while facilitating seamless access to decentralized technologies. Dive deep into how $DIOM bridges Web5's vision of self-sovereign identity with Ethereum's programmability. Learn about the Web5 Identity Matrix and how we're reshaping decentralized identity. Официальный сайт: https://diom.digital/ Купить DIOM сейчас!

Токеномика и анализ цен DIOM (DIOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIOM (DIOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,25K $ 7,25K $ 7,25K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,25K $ 7,25K $ 7,25K Исторический максимум: $ 0,00782948 $ 0,00782948 $ 0,00782948 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DIOM (DIOM)

Токеномика DIOM (DIOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DIOM (DIOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIOM, изучите текущую цену DIOM!

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