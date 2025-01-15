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Цена Dinari SPY (SPY.D)

USD

График цены Dinari SPY (SPY.D) в реальном времени

$583.4
$583.4$583.4
+1.00%(1D)

Цена Dinari SPY (SPY.D) сегодня

Текущая цена Dinari SPY (SPY.D) сегодня составляет 583.4 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SPY.D к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dinari SPY:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Dinari SPY в течение дня составляет +1.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Dinari SPY (SPY.D) - USD

За сегодня изменение цены Dinari SPY на USD составило $ +6.04.
За последние 30 дней изменение цены Dinari SPY на USD составило $ -22.3482454600.
За последние 60 дней изменение цены Dinari SPY на USD составило $ -1.4310218600.
За последние 90 дней изменение цены Dinari SPY на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +6.04+1.05%
30 дней$ -22.3482454600-3.83%
60 дней$ -1.4310218600-0.24%
90 дней$ 0--

Анализ цен Dinari SPY (SPY.D)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Dinari SPY: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 577.36
$ 577.36$ 577.36

$ 583.4
$ 583.4$ 583.4

$ 608.34
$ 608.34$ 608.34

0.00%

+1.05%

-1.21%

Рыночная информация Dinari SPY (SPY.D)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Dinari SPY (SPY.D)

SPY dShares (SPY.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world SPY S&P 500 ETF shares

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Источник Dinari SPY (SPY.D)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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SPY.D на местную валюту

1 SPY.D к AUD
A$939.274
1 SPY.D к GBP
472.554
1 SPY.D к EUR
565.898
1 SPY.D к USD
$583.4
1 SPY.D к MYR
RM2,619.466
1 SPY.D к TRY
20,699.032
1 SPY.D к JPY
¥91,465.452
1 SPY.D к RUB
59,915.18
1 SPY.D к INR
50,405.76
1 SPY.D к IDR
Rp9,563,932.896
1 SPY.D к PHP
34,181.406
1 SPY.D к EGP
￡E.29,432.53
1 SPY.D к BRL
R$3,558.74
1 SPY.D к CAD
C$834.262
1 SPY.D к BDT
70,568.064
1 SPY.D к NGN
907,303.68
1 SPY.D к UAH
24,549.472
1 SPY.D к VES
Bs30,920.2
1 SPY.D к PKR
Rs162,546.908
1 SPY.D к KZT
308,023.532
1 SPY.D к THB
฿20,220.644
1 SPY.D к TWD
NT$19,240.532
1 SPY.D к CHF
Fr530.894
1 SPY.D к HKD
HK$4,538.852
1 SPY.D к MAD
.د.م5,839.834