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Цена Dinari MSFT (MSFT.D)

USD

График цены Dinari MSFT (MSFT.D) в реальном времени

$414.43
$414.43$414.43
0.00%(1D)

Цена Dinari MSFT (MSFT.D) сегодня

Текущая цена Dinari MSFT (MSFT.D) сегодня составляет 414.43 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MSFT.D к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dinari MSFT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Dinari MSFT в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Dinari MSFT (MSFT.D) - USD

За сегодня изменение цены Dinari MSFT на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Dinari MSFT на USD составило $ -32.0766747850.
За последние 60 дней изменение цены Dinari MSFT на USD составило $ -11.8904111300.
За последние 90 дней изменение цены Dinari MSFT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0.00.00%
30 дней$ -32.0766747850-7.73%
60 дней$ -11.8904111300-2.86%
90 дней$ 0--

Анализ цен Dinari MSFT (MSFT.D)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Dinari MSFT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 414.43
$ 414.43$ 414.43

$ 414.43
$ 414.43$ 414.43

$ 452.4
$ 452.4$ 452.4

0.00%

0.00%

-4.10%

Рыночная информация Dinari MSFT (MSFT.D)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Dinari MSFT (MSFT.D)

Microsoft dShares (MSFT.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Microsoft Corporation

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Источник Dinari MSFT (MSFT.D)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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MSFT.D на местную валюту

1 MSFT.D к AUD
A$667.2323
1 MSFT.D к GBP
335.6883
1 MSFT.D к EUR
401.9971
1 MSFT.D к USD
$414.43
1 MSFT.D к MYR
RM1,860.7907
1 MSFT.D к TRY
14,703.9764
1 MSFT.D к JPY
¥64,974.3354
1 MSFT.D к RUB
42,561.961
1 MSFT.D к INR
35,806.752
1 MSFT.D к IDR
Rp6,793,933.3392
1 MSFT.D к PHP
24,281.4537
1 MSFT.D к EGP
￡E.20,907.9935
1 MSFT.D к BRL
R$2,528.023
1 MSFT.D к CAD
C$592.6349
1 MSFT.D к BDT
50,129.4528
1 MSFT.D к NGN
644,521.536
1 MSFT.D к UAH
17,439.2144
1 MSFT.D к VES
Bs21,964.79
1 MSFT.D к PKR
Rs115,468.4866
1 MSFT.D к KZT
218,810.7514
1 MSFT.D к THB
฿14,364.1438
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NT$13,667.9014
1 MSFT.D к CHF
Fr377.1313
1 MSFT.D к HKD
HK$3,224.2654
1 MSFT.D к MAD
.د.م4,148.4443