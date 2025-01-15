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Цена Dinari META (META.D)

USD

График цены Dinari META (META.D) в реальном времени

$590.51
$590.51$590.51
-2.10%(1D)

Цена Dinari META (META.D) сегодня

Текущая цена Dinari META (META.D) сегодня составляет 590.51 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена META.D к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dinari META:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Dinari META в течение дня составляет -2.12%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Dinari META (META.D) - USD

За сегодня изменение цены Dinari META на USD составило $ -12.804028715263.
За последние 30 дней изменение цены Dinari META на USD составило $ -40.4906211390.
За последние 60 дней изменение цены Dinari META на USD составило $ +9.9716471150.
За последние 90 дней изменение цены Dinari META на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -12.804028715263-2.12%
30 дней$ -40.4906211390-6.85%
60 дней$ +9.9716471150+1.69%
90 дней$ 0--

Анализ цен Dinari META (META.D)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Dinari META: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 590.51
$ 590.51$ 590.51

$ 603.31
$ 603.31$ 603.31

$ 635.47
$ 635.47$ 635.47

0.00%

-2.12%

-5.20%

Рыночная информация Dinari META (META.D)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Dinari META (META.D)

Meta (Facebook) dShares (META.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Meta Platforms, Inc (formerly Facebook) shares

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Источник Dinari META (META.D)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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META.D на местную валюту

1 META.D к AUD
A$950.7211
1 META.D к GBP
484.2182
1 META.D к EUR
572.7947
1 META.D к USD
$590.51
1 META.D к MYR
RM2,657.295
1 META.D к TRY
20,945.3897
1 META.D к JPY
¥93,341.9157
1 META.D к RUB
60,816.6249
1 META.D к INR
51,120.4507
1 META.D к IDR
Rp9,680,490.2544
1 META.D к PHP
34,674.7472
1 META.D к EGP
￡E.29,791.2295
1 META.D к BRL
R$3,578.4906
1 META.D к CAD
C$844.4293
1 META.D к BDT
71,823.7313
1 META.D к NGN
916,938.0229
1 META.D к UAH
24,984.4781
1 META.D к VES
Bs31,297.03
1 META.D к PKR
Rs164,575.137
1 META.D к KZT
313,430.8978
1 META.D к THB
฿20,490.697
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1 META.D к CHF
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