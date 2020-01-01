Токеномика Dinari AAPL (AAPL.D) Откройте для себя ключевую информацию о Dinari AAPL (AAPL.D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dinari AAPL (AAPL.D) Apple dShares (AAPL.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Apple Inc shares Официальный сайт: https://www.dinari.com/ Whitepaper: https://www.dinari.com/_files/ugd/b5c091_d83125a8c6c645a6bdfd2b76ae2b8f88.pdf Купить AAPL.D сейчас!

Токеномика и анализ цен Dinari AAPL (AAPL.D) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dinari AAPL (AAPL.D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 258,57 $ 258,57 $ 258,57 Исторический минимум: $ 175,03 $ 175,03 $ 175,03 Текущая цена: $ 204,99 $ 204,99 $ 204,99 Узнайте больше о цене Dinari AAPL (AAPL.D)

Токеномика Dinari AAPL (AAPL.D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dinari AAPL (AAPL.D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AAPL.D, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AAPL.D. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AAPL.D, изучите текущую цену AAPL.D!

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