Цена Dignity Gold (DIGAU)
Текущая цена Dignity Gold (DIGAU) сегодня составляет 6.04 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DIGAU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dignity Gold:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 16.41K USD
- Изменение цены Dignity Gold в течение дня составляет +0.77%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Dignity Gold на USD составило $ +0.04584619.
За последние 30 дней изменение цены Dignity Gold на USD составило $ -0.0276831320.
За последние 60 дней изменение цены Dignity Gold на USD составило $ +0.6375201880.
За последние 90 дней изменение цены Dignity Gold на USD составило $ +1.782232172416146.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.04584619
|+0.77%
|30 дней
|$ -0.0276831320
|-0.45%
|60 дней
|$ +0.6375201880
|+10.55%
|90 дней
|$ +1.782232172416146
|+41.86%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Dignity Gold: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+0.77%
-0.52%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset
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|1 DIGAU к AUD
A$9.7244
|1 DIGAU к GBP
￡4.9528
|1 DIGAU к EUR
€5.8588
|1 DIGAU к USD
$6.04
|1 DIGAU к MYR
RM27.18
|1 DIGAU к TRY
₺214.2388
|1 DIGAU к JPY
¥954.7428
|1 DIGAU к RUB
₽622.0596
|1 DIGAU к INR
₹522.8828
|1 DIGAU к IDR
Rp99,016.3776
|1 DIGAU к PHP
₱354.6688
|1 DIGAU к EGP
￡E.304.718
|1 DIGAU к BRL
R$36.6024
|1 DIGAU к CAD
C$8.6372
|1 DIGAU к BDT
৳734.6452
|1 DIGAU к NGN
₦9,378.8516
|1 DIGAU к UAH
₴255.5524
|1 DIGAU к VES
Bs320.12
|1 DIGAU к PKR
Rs1,683.348
|1 DIGAU к KZT
₸3,205.9112
|1 DIGAU к THB
฿209.588
|1 DIGAU к TWD
NT$199.2596
|1 DIGAU к CHF
Fr5.4964
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