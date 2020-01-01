Токеномика Digital Fitness (DEFIT) Откройте для себя ключевую информацию о Digital Fitness (DEFIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Digital Fitness (DEFIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Digital Fitness (DEFIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 31,22M $ 31,22M $ 31,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,20M $ 3,20M $ 3,20M Исторический максимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Исторический минимум: $ 0,0138919 $ 0,0138919 $ 0,0138919 Текущая цена: $ 0,063905 $ 0,063905 $ 0,063905 Узнайте больше о цене Digital Fitness (DEFIT)

Токеномика Digital Fitness (DEFIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Digital Fitness (DEFIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFIT, изучите текущую цену DEFIT!

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