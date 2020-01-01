Токеномика Digital Fitness (DEFIT)

Токеномика Digital Fitness (DEFIT)

Откройте для себя ключевую информацию о Digital Fitness (DEFIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Digital Fitness (DEFIT)

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Официальный сайт:
https://defit.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.defit.io/

Токеномика и анализ цен Digital Fitness (DEFIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Digital Fitness (DEFIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,00M
$ 2,00M$ 2,00M
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 31,22M
$ 31,22M$ 31,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,20M
$ 3,20M$ 3,20M
Исторический максимум:
$ 1,28
$ 1,28$ 1,28
Исторический минимум:
$ 0,0138919
$ 0,0138919$ 0,0138919
Текущая цена:
$ 0,063905
$ 0,063905$ 0,063905

Токеномика Digital Fitness (DEFIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Digital Fitness (DEFIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEFIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEFIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFIT, изучите текущую цену DEFIT!

Прогноз цены DEFIT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.