Токеномика Digital Bank of Africa (DBA) Откройте для себя ключевую информацию о Digital Bank of Africa (DBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Digital Bank of Africa (DBA) DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro. Официальный сайт: https://www.dafribank.com/ Купить DBA сейчас!

Токеномика и анализ цен Digital Bank of Africa (DBA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Digital Bank of Africa (DBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 99,00M $ 99,00M $ 99,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Исторический максимум: $ 34,76 $ 34,76 $ 34,76 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01028464 $ 0,01028464 $ 0,01028464 Узнайте больше о цене Digital Bank of Africa (DBA)

Токеномика Digital Bank of Africa (DBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Digital Bank of Africa (DBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DBA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DBA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DBA, изучите текущую цену DBA!

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